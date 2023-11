Musk rende open source la Tesla Roadster originale: un indizio per l'arrivo della nuova?

Ne ha fatta di strada, la Tesla Roadster originale. L'auto sportiva completamente elettrica, lanciata nel lontano 2008, in questi quindici anni ha continuato a far parlare di sé dopo aver quasi mandato in bancarotta la nascente Tesla, essere stata lanciata nello spazio e ora essere diventata open source (sapete come caricare un'auto elettrica a casa?). Il tutto per una vettura venduta in appena 2.450 esemplari, ma che ha spianato la strada al successo dell'azienda. E ora, tutto quello che è stato sviluppato per il progetto iniziale è disponibile online per essere scaricato o utilizzato a piacere. È lo stesso Musk ad annunciarlo in un post su X di un paio di giorni fa.

"Tutto quello che abbiamo, ora lo avete", dichiara il miliardario. Ricordiamo che Tesla Roadster, realizzata in collaborazione con Lotus (si notano le somiglianze con la Elise), era una vettura capace di raggiungere una velocità massima di oltre 200 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, mentre l'autonomia dichiarata era di 392 chilometri. Numeri non impressionanti, per una vettura venduta a 100.000 euro, ma che nondimeno ha permesso di raggiungere le competenze necessarie per poi lanciare la dirompente Model S.

Fonte: Tesla