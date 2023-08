Montague lancia la e-bike full size e pieghevole dei vostri sogni

E proprio nel contesto delle e-bike arriva un'interessante novità da Montague, un brand statunitense specializzato nel segmento delle bici. Sì chiama Montague M-E1 e consiste in una bici elettrica full-size pieghevole , più unica che rara nel suo genere.

Negli ultimi anni il settore della micromobilità elettrica è cresciuto in maniera consistente, con le bici elettriche che hanno guidato tale settore.

Montague M-E1: comodità e potenza

La Montague M-E1 è una bici elettrica full-size pieghevole. Sottolineiamo questi aspetti perché non è assolutamente comune vedere una bici pieghevole elettrica delle dimensioni delle classiche bici.

La Montague M-E1 ha un telaio in alluminio che non grava sulla portatilità, visto che il peso complessivo ammonta a 24,5 kg. Il meccanismo di piegatura è facilitato dall'assenza delle barra orizzontale, la quale giova anche alla facilità di sedersi sulla bici.

Anteriormente troviamo delle sospensioni adeguate per qualsiasi tragitto urbano e leggermente off-road. L'attacco del manubrio e la sella sono comunque regolabili.

Anche la forcella risulta ammortizzata.

Parlando di motore e prestazioni, il motore elettrico lo troviamo nella parte centrale. Questo è un pregio, visto che l'alloggiamento centrale lo rende meno prono a danni nel tempo a causa di vibrazioni e intemperie. Il motore riesce a spingere la bici con una potenza massima di 250W, mentre la batteria ha una capacità pari a 418 Wh. L'autonomia promette fino a 80-96 km.

La velocità massima arriva a 29 km/h (che in Italia saranno ovviamente limitati secondo la norma locale), dopo i quali il motore entra automaticamente in standby e starà al ciclista pedalare per andare oltre. A proposito di comodità, la bici supporta anche un portapacchi.