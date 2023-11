Che spettacolo la Volvo EM90: 700 Km di autonomia e uno schermo anche sul tetto!

Volvo ha presentato il monovolume premium Volvo EM90, un mezzo completamente elettrico, progettata per consentire agli automobilisti di connettersi e magari rilassarsi. Procedendo con ordine, l'auto presenta un interessante design esterno, a partire dalla parte anteriore dove spiccano i fari a martello di Thor, iconici e che conferiscono un aspetto piuttosto imponente. Nella parte posteriore, invece, il marchio illuminato ed il design dei fari posteriori distinguono la EM90 dal moderno design premium. In particolare, a spiccare sono le luci posteriori verticali Volvo, ispirate allo skyline delle città moderne.

Lato autonomia, l'EM90 offre un'autonomia fino a 738 chilometri secondo il ciclo di test CLTC. La vettura è dotata di una batteria da 116 kWh e il tempo di ricarica dal 10 all'80% è previsto in meno di 30 minuti. Alimentata da un motore elettrico da 200 kW di potenza, la EM90 può accelerare da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi. Come il SUV EX90, l'EM90 è dotato dell'hardware necessario per consentire la ricarica bidirezionale: la batteria dell'EM90 potrà essere utilizzata come power bank per ricaricare altre auto e apparecchi elettrici.

Sul piano della sicurezza, l'EM90 è dotato della tecnologia Safe Space, progettata per proteggere tutti coloro che si trovano all'interno e intorno all'auto.