Volete un monopattino elettrico con lo "spirito del design italiano"? Navee vi accontenta!

Navee, che sarà protagonista all'IFA 2023, presenta il suo ultimo monopattino elettrico: si tratta di S65C, il top di gamma del brand con caratteristiche all'avanguardia e un design d'ispirazione italiana. Il nuovo modello presenta un aspetto elegante, con evidente riferimento alla storia del design italiano. "L'S65C incarna l'essenza e lo spirito del design italiano ed offre ai riders non solo un mezzo di trasporto eccezionale, ma anche un simbolo di eleganza e innovazione. La Fiera è per noi un'occasione per farci conoscere a un più ampio target di riferimento, fargli scoprire i nostri prodotti ed esplorare insieme il futuro della mobilità elettrica", ha dichiarato Bryan Bai, Co-founder di Navee.