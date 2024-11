Assicurazione, casco e targa obbligatori per i monopattini elettrici, oltre ad altri divieti: in arrivo una bella stretta alla circolazione

Le modifiche al Codice della strada, attualmente in disegno di legge che la prossima settimana potrebbe avere la conferma definitiva da parte del Senato, vedono al centro dell'attenzione, tra le altre cose, i monopattini elettrici. E se passerà tutto, ci saranno non poche novità sulla circolazione di questi mezzi, che probabilmente non piaceranno ai loro conducenti.

In base agli ultimi dati sembra che quasi 7 italiani su 10 possiedano almeno una bici o un monopattino elettrico, ma questo non vuol dire che li usino regolarmente.

Solo il 19% di coloro che hanno una bici elettrica e appena il 7% dei proprietari di monopattini li usano almeno tre o quattro giorni alla settimana. Questo dato è molto importante, perché l'introduzione di norme più stringenti per un mezzo che viene usato sporadicamente potrebbe scoraggiarne a prescindere l'adozione.