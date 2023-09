Sulla nuova Model 3, per trovare i pulsanti di backup del cambio dovete alzare lo sguardo

Sulle Model 3 infatti avete tre soluzioni per cambiare marcia . Quella standard è lasciar fare al veicolo, una funzione chiamata Autostart, che "capisce" o dovrebbe capire quando volete avviare la marcia in avanti o indietro da fermi e la "ingrana" di conseguenza. In alternativa, potete agire tramite i comandi a schermo (immagine sotto): a destra trovate una striscia verticale con la possibilità di toccare i pulsanti PRND.

In alto, dietro allo specchio retrovisore e tra le luci di cortesia , se si guarda con attenzione si può infatti notare il segnale di segnalazione luminosa di pericolo (le quattro frecce) e, in caratteri molto delicati, le lettere PRND.

Ma cosa succede se non potete usare lo schermo perché si blocca e non può essere ripristinato? Normalmente, sulle nuove Tesla Model S e X usereste una striscia capacitiva posta sulla consolle centrale, ma nella Model 3 non si trova.

La novità non è stata pubblicizzata da Tesla, e alla presentazione ufficiale i giornalisti non hanno potuto porre domande o guardare con attenzione il veicolo, ma l'auto è stata presentata all'IAA Mobility 2023 di Monaco di Baviera e SDA Dan Cars ha pubblicato un video in cui mostra tutte le novità del veicolo. Anche il canale auto motor und sport ha potuto provarla, confermando quanto appena detto.

Ricordiamo che la nuova Model 3 è stata presentata per Europa, Cina, Australia e Nuova Zelanda, ma non ancora per Stati Uniti e Regno Unito, ma è probabile che anche per quei mercati avrà le stesse caratteristiche.

Per ogni ulteriore dettaglio, tra cui lo schermo per i passeggeri posteriori o altre novità, vi rimandiamo ai video di prova.