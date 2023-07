A sorpresa spunta un inedito minibus elettrico di Tesla

Il content creator Jacob Orth ha diffuso una clip di appena 9 secondi che ha fatto piuttosto discutere. In particolare, sembra che il protagonista del filmato sia un prototipo del furgone elettrico Tesla , progettato, secondo l'autore del video, da The Boring Company. Entrando maggiormente nei dettagli, si possono osservare 12 posti a sedere , incluso quello riservato al conducente, ed il logo della casa automobilistica di Musk impresso sul volante.

Il veicolo, inoltre, è caratterizzato da un'ampia superficie vetrata, con i sedili posizionati su entrambi i lati e rivolti verso l'interno del mezzo. Tuttavia, non è chiaro se ci siano delle ruote già montate sotto il pianale. In ogni caso, secondo Orth il veicolo in questione è uguale ad un prototipo segreto progettato per The Boring Company e destinato al sistema di trasporto sotterraneo Vegas Loop di Elon Musk. Tra l'altro, ha affermato che le riprese sono state fatte nel quartiere generale di The Boring Company a Las Vegas.