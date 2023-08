Mini Full Electric: le versioni e i prezzi

L'ecologica e raffinata "segmento B" inglese è offerta in sei allestimenti : Classic , Essential , Camden Edition, Electric, Yours e Resolute. Avete visto il nostro articolo sui falsi miti riguardanti le auto elettriche?

Mini Full Electric: le versioni

Le versioni della Mini Full Electric sono sei: Classic, Essential, Camden Edition, Electric, Yours e Resolute.

Mini Cooper SE Classic

La dotazione di serie della Mini Cooper SE Classic comprende:

Griglia anteriore con badge S

Side Scuttles con badge S

Cerchi in lega 16" - Victory Spoke

Tetto e specchietti in tinta carrozzeria

Indicatori di direzione bianchi

4 sedili

Interni in tessuto Double Stripe Carbon Black

Sedili sportivi

Superfici interne in Piano Black

Tappetini anteriori in velluto

Climatizzatore automatico bizona

Doppia chiave con comandi a distanza con funzione memoria

Sensore pioggia

Keyless GO (avviamento vettura senza chiave)

Radio DAB

Mini Driving Modes

Fari Bi-LED con fari posteriori LED con design Union Jack

Bullone antifurto

Comandi multifunzione

Mini Connected

Modulo di navigazione

Remote Services e integrazione con Mini App

Sedile guidatore regolabile in altezza

Alzacristalli anteriori elettrici

Computer di bordo

Radio Mini Visual Boost con touchscreen da 8,8" con Mini LED Ring

Attacchi Isofix per sedile passeggero (con disattivazione airbag passeggero)

Volante sportivo in pelle regolabile in altezza e profondità

Regolazione altezza sedile passeggero

Cavo di ricarica pubblica

Quadro strumenti digitale

Real Time Traffic Information

AC charging Professional

Cavo di ricarica Flex Cgarger e Tessera Mini Charging

Cruise Control

Indicatore di pressione degli pneumatici

2 airbag frontali + 2 airbag laterali + 4 airbag per la testa

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatori pirotecnici

Kit di pronto soccorso con triangolo incluso

Crash Sensor

ABS + EBD (Electronic Brake Distribution) + CBC (Cornering Brake Control) DSC (Dynamic Stability Control) + Automatic Stability Control + Traction (ASC+T)

Performance Control

Legal Emergency Call

Teleservices

Segnalatore acustico per pedoni

eDrive services

Brake Energy Regeneration

Servosterzo elettromeccanico EPAS (Electric Power Assisted Steering)

Servotronic

Assale anteriore a snodo singolo e montanti molleggiati

Assale posteriore a bracci multipli (Multi-Link)

Condition Based Service

Cambio a rapporto fisso

Chiusura centralizzata con telecomando

Immobilizzatore elettronico

2 alette parasole anteriori con specchietto di cortesia

Retrovisori esterni e getti lavavetro riscaldabili

Smartphone Integration (Incl. Apple Car Play)

Pacchetto retrovisori con logo projection

Retrovisore interno autoanabbagliante

Pacchetto portaoggetti

Sedili anteriori riscaldati

Ambient Light

Sensori di parcheggio posteriori

Pacchetto luci LED

Driving Assistant

Mini Cooper SE Essential

La Mini Cooper SE Essential costa come la Classic e si distingue per i cerchi in lega Revolite Spoke e per l'impossibilità di accedere a un'ampia gamma di possibilità di personalizzazione.

Mini Cooper SE Camden Edition

La Mini Cooper SE Camden Edition costa 160 euro più della Classic e aggiunge le personalizzazioni Camden Edition.

Mini Cooper SE Electric

La Mini Cooper SE Electric costa 2.700 euro più della Classic e aggiunge:

Interni in pelle Cross Punch Carbon Black

Cerchi in lega 17" Electric Power Spoke

Volante sportivo in pelle nappa con badge Mini Electric

Tetto nero

Specchietti in giallo

Tappetini anteriori in velluto

Padiglione color antracite

Superfici interne Mini Electric

Mini Cooper SE Yours

La Mini Cooper SE Yours costa 2.900 euro più della Classic e aggiunge:

Sedili sportivi in pelle Lounge Mini Yours Carbon Black

Volante sportivo in pelle nappa con badge Mini Yours

Tetto e specchietti in Melting Silver

Tappetini anteriori in velluto con badge Mini Yours

Padiglione color antracite

Superfici interne Mini Yours Aluminum

Cerchi in lega da 17" Roulette Spoke

Mini Cooper SE Resolute

La Mini Cooper SE Resolute costa 3.400 euro più della Classic e aggiunge: