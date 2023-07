L'ultima gamma MINI sfoggia un display OLED circolare con Android

Seguendo un po' l'esempio di Tesla, diverse case automobilistiche stanno equipaggiando l'interno delle proprie auto con schermi sempre più grandi, integrando piattaforme come CarPlay ed Android Auto. In tal senso, BMW ha effettuato una scelta leggermente controcorrente: difatti, l'azienda ha dotato gli ultimi modelli di Mini Cooper di un display OLED circolare, basato sul software Mini Operating System 9.

Si tratta del primo schermo di questa dimensione a disporre della tecnologia OLED e sarà utilizzato da tutti i nuovi modelli Mini. Inoltre, secondo BMW, il Mini Operating System 9 è basato su AOSP (Android Open Source Project), quindi dovrebbe beneficiare di futuri aggiornamenti. Tra l'altro, non mancano altre nuove funzionalità come l'assistente vocale Hey Mini , il Mini Connected Store e le modalità Mini Experience. Tornando allo schermo circolare, esso potrà essere utilizzato sia come interfaccia che come cruscotto: difatti, potrà mostrare informazioni come il consumo di carburante.

Non manca, poi, un tachimetro trasparente in stile "heads up display" proiettato sul parabrezza per una lettura immediata.