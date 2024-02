Cos'è Mini Connected

Indice

Quali sono le funzioni principali di Mini Connected?

Il Mini Intelligent Personal Assistant (gestisce le funzioni principali come la navigazione, la telefonia, la radio e il controllo della temperatura), il navigatore basato sul cloud (con mappe e dati trasmessi in diretta al veicolo e con la pianificazione del percorso ottimizzata per la ricarica dei veicoli elettrici) e gli aggiornamenti del software da remoto.

Sono inoltre presenti Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless: le istruzioni di navigazione delle app sono visualizzate sulla Mini Interaction Unit (lo schermo OLED tondo al centro della plancia) e sull'head-up display.