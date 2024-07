Migliori SUV elettriche economiche: le top 10

Le SUV sono vetture molto richieste anche tra le elettriche: è sufficiente dare un'occhiata alla classifica delle immatricolazioni di auto a batteria per trovare tre crossover nelle prime cinque posizioni.

Le Sport Utility a emissioni zero non sono certo economiche ma è possibile trovare in commercio diverse proposte a meno di 40.000 euro.

Di seguito troverete la nostra top 10 delle migliori SUV elettriche economiche: dieci vetture ecologiche a seduta alta relativamente accessibili.