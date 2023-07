I migliori supporti smartphone per moto da comprare su Amazon

Siete motociclisti esperti in cerca di accessori per migliorare la qualità dei vostri viaggi su strada? Bene, perché in questa piccola guida abbiamo da proporvi qualche soluzione. I supporti smartphone per moto sono la risposta e di seguito ci apprestiamo a spiegarvi il perché. Prima di rispondere ai vostri quesiti e segnalarvi i migliori modelli vi informiamo che qui trovate tutte le altre offerte relative al mondo della mobilità. Se foste interessati ai prodotti tech in generale, invece, non dimenticate anche di guardare la nostra categoria dedicata.

Cos'è un supporto smartphone per moto e perché comprarne uno?

Tra le esigenze più comuni quando si guida c'è quella di dover guardare una mappa per seguire un itinerario o semplicemente rispondere al telefono. A tal proposito c'è da dire che negli ultimi anni gli smartphone hanno sostituito in tutto e per tutto navigatori satellitari e Tom Tom (soprattutto grazie a Google Maps). A questo punto l'utilità dei supporti smartphone per moto è ben chiara! Sono perfetti per avere lo smartphone sempre sott'occhio e a portata di mano.

Quale comprare?

Al momento dell'acquisto di un supporto smartphone per moto vanno valutate due cose: la compatibilità dell'attacco con il manubrio del vostro veicolo (tradizionale con tubolare, con traversino più sottile e con foro o attacco centrale) e la compatibilità con il vostro cellulare. Ma non temete perché esistono supporti con attacchi più comuni (adesivo, laccetti, velcro), diciamo universali, perfetti se non si riesce a trovare una soluzione specifica per il proprio manubrio. E poi, come ultima spiaggia, potrete sempre montare il supporto sugli specchietti laterali o addirittura sulla carena della moto.

Migliori supporti smartphone moto

Di seguito una selezione dei migliori supporti smartphone per moto disponibili su Amazon Italia. Tra i moltissimi disponibili, abbiamo scelto di proporvi solo quelli aventi un ottimo rapporto qualità/prezzo.