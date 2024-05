Migliori cabrio e spider: le top 10

Di seguito troverete la nostra top 10 delle migliori cabrio e spider in commercio: dieci proposte interessanti per la bella stagione.

Qual è la differenza tra cabrio e spider ? Le prime sono dotate di posti posteriori mentre le seconde no. Secondo alcuni "puristi", però, le cabriolet sono vetture che derivano da berline o da coupé mentre le spider no.

La classifica

1° BMW serie 4 Cabrio

La BMW serie 4 Cabrio, variante cabriolet della seconda generazione della sportiva tedesca, è - a nostro avviso - la migliore auto scoperta attualmente in commercio.

Disponibile a trazione posteriore o integrale e in vendita a prezzi che partono da 66.800 euro, ha una gamma motori composta da sette unità turbo: tre mild hybrid diesel (un 2.0 da 190 CV e due 3.0 a sei cilindri in linea da 286 e 340 CV), un 3.0 mild hybrid benzina a sei cilindri in linea da 374 CV e tre propulsori a benzina (due 2.0 da 184 e 245 CV e un 3.0 a sei cilindri in linea da 510 CV).

PREGI

Motori pronti ai bassi regimi

Comfort acustico

Infotainment valido

DIFETTI