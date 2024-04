Migliori auto per fare tanti km: le top 10

Quali caratteristiche deve avere un'auto per essere presa in considerazione da chi percorre tanti chilometri per lavoro o per piacere? Innanzitutto deve consumare poco e poi deve avere un grande serbatoio per poter effettuare meno soste dal benzinaio.

Un altro elemento da non sottovalutare è la svalutazione: i "macinatori di chilometri" cambiano più spesso la vettura rispetto agli automobilisti "tradizionali" e preferiscono veicoli diffusi in quanto più facili da rivendere.

Di seguito troverete la nostra top 10 delle migliori auto per fare tanti km in commercio: dieci proposte interessanti e non esageratamente costose (abbiamo volutamente scelto mezzi con prezzi di partenza che non superano quota 52.000 euro) rivolte a chi fa molta strada.