Qualunque sia la vostra situazione, è fondamentale sapere quali siano le migliori app per noleggiare auto . Queste proposte non solo vi permettono con pochi tocchi di mettervi al volante di una vettura in qualunque luogo del mondo, ma anche di partecipare a un tipo di mobilità più sostenibile. Andiamo a scoprire le proposte più popolari, per il noleggio canonico, il car sharing, il noleggio a lungo termine o tra privati, oltre a ricordarvi i migliori siti per noleggiare un'auto .

Indice

Migliori app per noleggiare auto

Ci sono diversi servizi a disposizione, ma abbiamo selezionato per voi quelli non solo più comuni e usati, ma anche quelli che vi permettono di effettuare l'operazione velocemente, senza disguidi o clausole nascoste. Scopriamole tutte.

Le migliori app per noleggiare auto sono quelle soluzioni che ci consentono di prendere a noleggio una vettura, per qualche giorno o anche qualche settimana, in una località di villeggiatura o per determinate necessità.

Toccatene una e potrete vedere le caratteristiche dell'auto e le condizioni di noleggio, a cui potete accedere toccando la voce corrispondente in fondo. Se volete aggiungere accessori extra, toccate la voce Hai bisogno di accessori extra per il tuo noleggio e scegliete quelli che desiderate.

Se avete selezionato come località "Nelle vicinanze", vi verrà chiesto di concedere l'accesso alla posizione e poi vi verrà mostrata una mappa e un elenco di luoghi da cui effettuare il ritiro. Toccatene uno e il sistema vi mostrerà l'elenco delle auto che potete noleggiare per quelle date, con indicata la compagnia di noleggio e in ordine di prezzo crescente (indicato per totale).

Ora selezionate se volete o meno riconsegnare l'auto nello stesso posto e indicate le date di ritiro e consegna, con i rispettivi orari . Infine, indicate la vostra età, lo scopo del noleggio e toccate Cerca.

Nella schermata successiva, siete pronti all'azione. Come vedete è tutto molto semplice. Inserite il luogo di ritiro nel campo di ricerca in alto, scegliendo il nome del posto mentre scrivete tra le proposte, oppure toccate Nelle vicinanze .

Per usarla, scaricatela sul vostro dispositivo Android o iPhone , toccate OK per accettare l'informativa sulla privacy e scegliete Italia dal menu a tendina, poi toccate Accetta e continua .

Rentalcars è una delle app più popolari per noleggiare un'auto velocemente. La piattaforma, che raccoglie i maggiori servizi di noleggio sul mercato, vi permette di prenotare l'auto più vicina al prezzo minore, ovunque voi siate. Sono infatti oltre 49.000 le località in tutto il mondo disponibili, e per la maggior parte delle prenotazioni è disponibile la cancellazione gratuita.

Toccate un veicolo e vi verranno mostrati i dettagli del veicolo, cosa è incluso nel noleggio, i dati del fornitore e la valutazione da parte degli utenti su quell'agenzia di noleggio. In fondo, toccate Informazioni importanti per vedere le condizioni del noleggio, l'eventuale franchigia, il deposito cauzionale e altri dettagli.

Nella pagina successiva apparirà un elenco di auto con la compagnia di noleggio. L'elenco sarà ordinato per prezzo, e verrà indicata sia la spesa giornaliera (in grande), che quella totale.

In ogni caso, per usare il servizio installate l'app su telefono Android o iPhone e avviatela. L'app vi chiederà la località di ritiro del veicolo. Inserite il nome del luogo, selezionando tra quelli proposti e nella pagina successiva indicate le solite voci come se volete o meno riconsegnare l'auto nello stesso posto, le date di ritiro e consegna con i rispettivi orari e la vostra fascia d'età.

Carngo è un altro aggregatore di servizi di noleggio gratuito che lavora con 1.600 compagnie di autonoleggio di fama mondiale. La piattaforma opera in tutto il mondo ed è molto popolare, ma per qualche motivo l'app per iOS non è aggiornata dal 2020, quindi non sappiamo bene cosa stia succedendo (l'app Android è costantemente aggiornata). Anche lo sviluppatore è diverso, ed è difficile farsi un'opinione.

Per esempio, per le auto elettriche è disponibile la ricarica illimitata presso i Tesla Supercharger nel Pacchetto Elettricità (0,08 euro/km). Toccate Continua e aggiungete un'assicurazione. Ora siete pronti, toccate Noleggia e riceverete una chiave virtuale con cui aprire l'auto. Recatevi all'auto, sbloccatela con l'app Virtuo, premete il pulsante Start e partite.

L'app consente di noleggiare auto molto accessoriate, divise tra Compatta, SUV e Elettrica, con modelli come Polo, Mercedes Classe A, Cupra Formentor o Tesla Model 3 a partire da 39 euro al giorno (per 10 giorni, ma i prezzi variano a seconda del periodo), da 1 a 90 giorni, con possibilità di prenotazione.

Vi verranno proposte una serie di auto, di cui potete visualizzare più dettagli toccando la voce Mostra altri dettagli . Se pensate che sia l'auto che fa per voi, toccate Paga ora o Paga in seguito (è più cara), e nella schermata successiva aggiungete o meno la copertura assicurativa.

Per usarla, installatela sul vostro telefono Android o iPhone e avviatela. Per prima cosa, selezionate Italia nell'elenco di Paesi (sarà in cima alla lista) e acconsentite all'app di accedere alla posizione.

Avis non è un aggregatore di servizi ma un servizio di noleggio indipendente. L'app è molto popolare e ben fatta, e vi permette di accedere a 5.200 località di noleggio della società, sparse in 165 nazioni.

Migliori app car sharing

Se abitate in una città, la soluzione migliore per evitare la congestione del traffico, poter parcheggiare dove si desidera e non preoccuparsi di blocchi o aree a traffico limitato è il car sharing . Ecco i servizi più popolari, che mettono a vostra disposizione anche auto elettriche per poter girare senza inquinare.

SHARE NOW è un servizio molto popolare e usato, frutto della fusione tra car2go e DriveNow. La piattaforma, disponibile in 16 grandi città di 8 Paesi europei, tra cui Roma, Milano e Torino in Italia, vi permette di noleggiare l'auto con tariffe orarie da 2, 4 o 6 ore o giornaliere e fino a 30 giorni, con possibilità di prenotazione.

Per usare il servizio, che offre la più grande flotta di auto elettriche in Europa, installate l'app su telefono Android o iPhone e avviatela. Acconsentite all'accesso alla posizione e accettate il trattamento dei dati toccando OK e Accettare tutti.

Ora vi verrà mostrata una mappa, su cui potete spostarvi, oltre che ingrandire o rimpicciolire, e toccando in basso a destra sul simbolo del GPS (un triangolo) verrà nuovamente centrata su di voi.

I segnaposto blu indicano le auto vicino a voi. Se toccate in alto a destra il simbolo con quattro puntini, potete impostare dei filtri (se per esempio volete vedere solo certe auto), o il radar per trovare subito le auto nel raggio di 400 metri.

Toccando ogni icona di un'auto, vedrete il modello, il livello di carburante o carica e dove è parcheggiata. Toccate Iniziare e potrete registrarvi (o effettuare l'accesso, in caso abbiate già un account).

Registrarsi costa 9 euro, ma vi verranno regalati 15 euro di credito per iniziare subito a guidare. Ora dovrete inserire la vostra email, una password e un PIN da inserire ogni volta che inserite un noleggio. Poi inserite i vostri dati personali, accettate i termini e toccate Registrati ora.

Poi dovrete inserire la vostra patente e i dati di pagamento. Per la validazione potrebbe essere necessario qualche minuto, dopodiché potete toccare nuovamente l'auto che avete selezionato e toccate Riserva. Ora avrete 15 minuti di tempo per iniziare a usarla. Avvicinatevi all'auto, aprite l'app e toccate Noleggio. Scegliete la tariffa e toccate Inizia noleggio. A questo punto inserite il PIN, il codice dell'auto sul parabrezza e potrete iniziare a usarla.

Enjoy

Enjoy è il servizio di car sharing di Eni disponibile in diverse città italiane, come Milano, Firenze, Torino, Bologna e Roma. Enjoy offre tariffe al minuto (per esempio 6,80 euro per 20 minuti in città) e tre modelli di veicoli: XEY YOYO, un'elettrica "mini", Fiat 500 e Fiat Doblò.

Per usare il servizio, scaricate l'app su dispositivo Android o iOS e avviatela. Ora dovrete effettuare l'accesso, tramite email o toccando Accedi tramite social per entrare con il vostro account Google, Apple o Facebook.

Se vi registrate tramite email, inserite i dati richiesti, nome, cognome, password, verificate di non essere un robot e toccate Continua. A questo punto riceverete un codice via email da inserire nel campo apposito e toccate Continua.

Effettuate l'accesso all'app con il vostro account e dovrete inserire codice fiscale, patente e informazioni di pagamento. Terminata la procedura, acconsentite all'accesso alla posizione da parte dell'app e vi verrà mostrata la mappa centrata sulla vostra posizione.

In alto inserite un indirizzo o allargate la mappa con due dita per vedere le auto disponibili, in rosso o verde a seconda se sono elettriche o meno. Toccate su quella che preferite o più vicina, scegliete la tariffa, tra al minuto o giornaliera e toccate Continua.

Ora avete 15 minuti di tempo per far partire il noleggio. Quando siete davanti all'auto avviate l'app, toccate Apri il veicolo e inserite il codice che vedete sull'auto. Ora potete entrare e partire.

Ubeeqo