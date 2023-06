App per colonnine elettriche dove ricaricare l'auto

Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire le proposte migliori, anche in grado di effettuare una prenotazione e di mostrarci lo stato della ricarica da remoto, oltre a ricordarvi la differenza tra prese di Tipo 2, CCS e CHAdeMO .

Ecco quindi che potrebbe essere utile usare un'app del gestore più diffuso nella nostra zona, in modo da sapere dove ricaricare vicino a casa o al lavoro, una di un gestore di colonnine a ricarica rapida , per i viaggi, o una più generica che le accorpi tutte e ci consenta quindi di trovare tutte le colonnine nei dintorni, magari anche gestendo i pagamenti, e organizzi i nostri spostamenti, anche all'estero.

Ma perché dovremmo averne bisogno? La risposta è semplice: non solo ci sono diversi tipi di colonnine e prese, a ricarica veloce e a ricarica rapida (queste ultime necessarie per i lunghi viaggi ad esempio), ma differenti gestori, ognuno con la sua app (anche se in diversi casi è garantita l'interoperabilità).

Il mondo delle colonnine è così diversificato infatti che per sapere dove ricaricare è necessario conoscere le migliori app per trovare le colonnine .

Indice

Migliori app per colonnine elettriche in zona

Enel X Way è interoperabile con Duferco Energia, Evway Nextcharge, Neogy, Be Charge, Bonnet, A2A, Free to X Ionity e Q8.

Prima di cercare le colonnine, andate in basso su Account e scegliete tra le tariffe disponibili, Travel Plus 99 euro/mese 320 kWh 0,31 €/kWh, Travel 69 euro/mese 160 kWh 0,43 €/kWh e City 39 euro/mese 80 kWh 0,48 €/kWh, o scegliete la tariffa a consumo, Pay Per Use Basic.

Una volta installata l'app Enel X Way su smartphone Android o iPhone , consentite l'accesso alla posizione ed effettuate l'accesso con il vostro account Enel X Way o createne uno registrandovi con la vostra email.

Enel X Way è una delle app più popolari per gestire la ricarica della vostra auto a batteria. Gratuita e forte di una rete di oltre 285.000 punti di ricarica in Italia ed Europa, Enel X Way permette di gestire la ricarica del veicolo sia in mobilità che a casa, in caso abbiate la wallbox JuiceBox.

Potete scaricare D-Mobility sia per telefoni Android che per iPhone .

D-Mobility non è la più funzionale tra le app qui esposte, ma per gli abbonati al servizio sarà sicuramente utile, e consente anche di gestire i pagamenti, sia pay per use che in abbonamento.

D-Mobility è l'app gratuita di Duferco Energia per trovare le colonnine del servizio. L'app consente di scegliere il punto di ricarica tra gli oltre 20.000 disponibili in Italia e in Europa, con filtro per potenza e tipo connettore, attivare e concludere la sessione di ricarica, monitorarla in tempo reale e avere il riepilogo dei consumi.

Nel vostro Profilo, in basso, inserite i dati del veicolo, necessario per la prenotazione delle colonnine, e sotto Profilo di fatturazione inserite i dati di pagamento. Per effettuare una ricarica, toccate su una colonnina sulla mappa e trascinate il cursore Trascina per ricaricare .

Per usarla, installate Be Charge da App Store e Google Play , poi effettuate l'accesso o registratevi tramite email, account Facebook, Google o Apple, e date il consenso per accedere alla posizione.

L'app consente di trovare le colonnine nelle vicinanze, con prezzi, tempi di percorrenza e distanza (filtrabili anche per disponibilità e potenza), gestire i pagamenti, anche attraverso abbonamento, monitorare la ricarica in tempo reale e molto altro.

Migliori app per colonnine elettriche per lunghi viaggi

L'app Free to X per Android e iPhone consente di richiedere anche il cashback in caso di ritardi sulla rete autostradale.

Free To X è l'app gratuita della nuova rete di ricarica ultraveloce con cui Autostrade per l'Italia vuole permettere di attraversare il Paese con auto a batteria.

L'app per Android e iOS , gratuita, è molto ben fatta e consente di cercare le stazioni di ricarica (mostrando anche le foto per orientarsi meglio), pianificare il percorso, avviare la carica e tenere traccia dell'avanzamento, con notifiche quando si arriva all'80 o al 100%, scanner di codici QR e gestione dei pagamenti anche in abbonamento con Ionity passport .

La rete è diffusa in tutta Europa e al momento offre 2440 prese in continua espansione.

Migliori app per colonnine elettriche generiche

L'app consente di cercare colonnine elettriche, mostrare la disponibilità in tempo reale, distanza e tempo di percorrenza per raggiungere la colonnina, e infine prenotarla e gestire la ricarica da app.

PlugShare è un'altra applicazione gratuita e molto popolare, dall'anima social, che consente di avere sott'occhio i punti di ricarica di diversi operatori, tra cui Innogy, Enel X, Renovatio, Tesla Destination, Supercharger, Lidl eCharge, Be Power, Neogy e Kaufland.

L'app permette di trovare stazioni di ricarica pubbliche compatibili con il proprio veicolo elettrico, applicare filtri in base al tipo di connettore, alla velocità di ricarica e alla presenza di servizi come alimenti o servizi igienici, verificare il funzionamento e la disponibilità della stazione, connettersi all'app di navigazione utilizzata per ottenere indicazioni verso il caricatore selezionato, pagare i servizi di ricarica con Pay with PlugShare (nelle postazioni aderenti) e monitorare la sessione, aggiungere nuove stazioni di ricarica alla mappa, ricevere notifiche quando viene installata una nuova stazione nelle vicinanze, utilizzare PlugShare con Apple CarPlay.

Per usarla, installatela da App Store o Google Play e avviatela, consentendo l'accesso alla posizione. Se non effettuate la registrazione, non potrete filtrare le stazioni in base al vostro veicolo e avrete altre limitazioni, come mostrare agli altri utenti quando state usando una certa colonnina, ma non è obbligatorio farlo.

Se volete farlo, potete usare la vostra email o il vostro account Google o Apple. Poi aggiungete la vostra auto e potete cercare le colonnine disponibili.

Per ogni colonnina saranno mostrati i dettagli come prezzo e tipo di presa, oltre che se è in uso o meno. Inoltre, se trovate una colonnina non nella mappa, potete aggiungerla tramite il pulsante "+" in alto a sinistra e inserendo indirizzo e dettagli.

Chargemap (Android, iOS)