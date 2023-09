Migliore gomma spray auto per forature su Amazon Italia

Cos'è un gomma spray auto per forature?

Lo spray auto per forature contiene una sostanza sigillante a base di lattice che, insieme al gas, crea un composto schiumoso che viene iniettato nella gomma tramite un beccuccio sottile. Una volta avvitato il beccuccio alla valvola, non dovrete far altro che schiacciare il pulsante sulla bomboletta affinché la miscela di gas e schiuma finisca dentro lo pneumatico (gonfiandolo e riparando il foro).

Occhio perché oltre ad essere una soluzione temporanea (in ogni caso dovrete sostituire la gomma) è adatta solo a piccoli fori e non a grandi lacerazioni.