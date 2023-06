Mercedes omaggia gli anni '70 con Vision One-Eleven, un prototipo elettrico che pensa al futuro

Negli anni '60 e '70 Mercedes-Benz realizzò una serie di autovetture dedicate ai test di motori di nuova concezione come i Wankel, i Diesel ed i turbocompressori. Queste vetture riportavano la sigla C111 ed oggi tornano in auge grazie alla nuova concept car Vision One-Eleven, realizzata dalla casa automobilistica tedesca.

I richiami alla C111, infatti, sono molteplici, a partire dalle porte ad ala di gabbiano fino agli interni, eleganti e vivaci. Per quanto riguarda l'abitacolo, la casa automobilistica ha definito la One-Eleven come "la prima auto sportiva con un concetto lounge". Difatti, i sedili, nella modalità lounge, sono perfettamente integrati nella scultura interni, che unisce davanzali, tunnel centrale e vano bagagli in un'unica novità; nella modalità race, invece, lo schienale si sposta in una posizione verticale mentre il touchscreen si orienta verso il guidatore. Dunque, l'interno si trasforma in quello di una macchina con guida minimalista. Ad integrare l'interfaccia utente su questo prototipo c'è la realtà aumentata. In pratica, tramite un visore, sarà possibile visualizzare contenuti digitali intorno al posto guida.

La realtà aumentata fornirà anche informazioni aggiuntive collegate a funzioni che rispondono a comandi fisici, come i pulsanti presenti sul volante.