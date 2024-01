Anche Mercedes pensa che parlare con un'IA in auto sia il futuro della mobilità

Oltre all'abbuffata di schermi, il futuro della mobilità è evidentemente parlare con un chatbot di intelligenza artificiale mentre si è bloccati nel traffico o per gestire funzioni base come avviare l'aria condizionata e impostare una destinazione (a proposito, sapete cosa sia e come funzioni la guida autonoma?). Ne sono convinti i maggiori produttori di auto, tra cui Mercedes, che ha annunciato un nuovo assistente vocale basato su un modello IA (non si sa se sia ChatGPT) in grado di conversare in modo naturale con i passeggeri. Il marchio tedesco sta inoltre collaborando con Will.i.am per introdurre MBUX Sound Drive, una nuova funzionalità di musica interattiva che reagisca alla guida. Andiamo a scoprire cosa significa.

MBUX Virtual Assistant diventerà intelligente, e potrete impostarne la personalità

Cominciamo dal nuovo assistente virtuale. Mercedes ha già un assistente vocale considerato da molti il migliore nel panorama automobilistico, ma il produttore tedesco vuole infondergli quella che definisce "l'interfaccia più umana con una Mercedes-Benz di sempre". Al momento non si sa che tipo di modello verrà utilizzato (Volkswagen ha annunciato una collaborazione con ChatGPT e anche la stessa Mercedes aveva testato il chatbot di OpenAI, ma nell'annuncio al CES non se n'è fatto cenno). Quello che si sa è che si baserà su un LLM (modello di linguaggio di grandi dimensioni) per risponderà in modo naturale, come "una conversazione con un amico" e sarà caratterizzato da quattro "tratti di personalità": naturale, predittivo, personale ed empatico. In pratica potrebbe proporvi una rassegna stampa delle notizie, accedere a una riunione se il calendario indica che sia il momento giusto e molto altro. L'azienda afferma inoltre che "l'assistente risponde a domande basate su conoscenze generali e può anche porre domande intelligenti per chiarire l'intento e trarre conclusioni". La soluzione sarà integrata nella prossima generazione del sistema operativo MB.OS, che verrà montata sulla Mercedes Modular Architecture prevista per il 2025, e di cui abbiamo avuto un assaggio al CES con la Concept CLA. Ma l'azienda non si è fermata a un chatbot, e al CES ha anche presentato nuove soluzioni per la sicurezza, come la funzione Surround Navigation, in grado di offrire una migliore consapevolezza situazionale presentata come grafica 3D sul display di infotainment alimentato dal motore di gioco di Unity. Questa funzione mostrerà il traffico intorno al veicolo che sia un'altra auto, un furgone, un camion o anche un ciclista, i pedoni vicino al ciglio della strada e i potenziali pericoli. Inoltre sovrappone la guida del percorso a una rappresentazione realistica dei dintorni, il che dovrebbe essere utile in ambienti urbani affollati.

La vostra nuova Mercedes avvierà una musica adeguata alle varie situazioni di guida