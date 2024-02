Il mega test di autonomia EV: vince un'auto che ancora non conoscete

Le auto elettriche sono sempre più presenti nel mercato automotive, con tantissime case automobilistiche che ormai hanno iniziato a produrre i loro veicoli in pianta stabile. E allora vi interesserà conoscere l'esito del mega test di autonomia condotto in Norvegia. Il test del quale stiamo parlando si chiama El Prix e corrisponde a un evento che viene organizzato ogni due anni in Norvegia dalla federazione automobilistica norvegese (NAF). Si tratta di un evento molto importante, al quale partecipano moltissimi addetti ai lavori, ed è interessante perché permette di testare le auto elettriche in condizioni meteo non particolarmente amichevoli.

Per l'edizione di quest'anno le condizioni di test hanno previsto una temperatura tra -2°C e -10°C, con venti sostenuti. Chiaramente tutte le auto sono state testate in parallelo, in modo che non vi fossero fattori variabili di cui non poter tenere conto durante i test. L'autonomia è stata testata, portando i veicoli semplicemente alla condizione di batterie completamente scariche. E allora andiamo a vedere come è andata:

Modello Autonomia dichiarata (WLTP) Consumo / 100 km Autonomia durante El Prix Consumo durante El Prix / 100 km Audi Q8 e-tron Sportback 515 km 22.4 kWh 411.4 km (-20.1%) 24.8 kWh (+10.4%) BMW i5 (eDrive40) 505 km 18.7 kWh 443.6 km (-12.2%) 19.7 kWh (+5.3%) BYD Dolphin 427 km 15.9 kWh 339.2 km (-20.6%) 171. kWh (+7.5%) Ford F-150 Lightning 429 km 18.7 kWh 337.5 km (-21.3%) 23.9 kWh (+27.8%) HiPhi Z 555 km 20.4 kWh 522 km (-5.9%) 24.32 kWh (+9.2%) Hyundai IONIQ 6 614 km 14.3 kWh 467.8 km (-23.8%) 16.3 kWh (+14%) Hyundai Kona Electric 454 km 16.6 kWh 341.3 km (-24.8%) 18.3 kWh (+10.2%) Jeep Avenger 395 km 15.7 kWh 286 km (-27.6%) 19.4 kWh (+23.6%) Kia EV9 505 km 22.8 kWh 441.9 km (-12.5%) 23 kWh (+0.9%) Lotus Eletre 530 km 20.3 kWh 464.6 km (-12.3%) 24.8 kWh (+22.2%) Mercedes-Benz EQE SUV 491 km 21.5 kWh 399 km (-18.7%) 22.5 kWh (+4.7%) MG4 Trophy Long Range 520 km 16.5 kWh 399.6 km (-23.2%) 17.5 kWh (+6.1%) NIO EL6 (ES6) 529 km 22.1 kWh 456 km (-13.8%) 19.8 kWh (-10.4%) NIO ET5 560 km 21.6 kWh 481.4 km (-14%) 19.4 kWh (-10.2%) Nissan Ariya 498 km 20.4 kWh 369.4 km (-25.8%) 21.7 kWh (+6.4%) Opel Astra 413 km 15.7 kWh 296 km (-28.3%) 17.4 kWh (+10.8%) Peugeot E-308 409 km 12.7 kWh 297 km (-27.4%) 17 kWh (+33.9%) Polestar 2 Long Range 614 km 15.8 kWh 430 km (-30%) 18.5 kWh (+17.1%) Tesla Model 3 629 km N/A 441 km (-29.9%) 18 kWh Toyota bZ4X 460 km 16.2 kWh 313.5 km (-31.8%) 19.8 kWh (+22.2%) Volkswagen ID.7 608 km 14.4 kWh 414 km (-31.9%) 18.9 kWh (+31.2%) XPeng G9 520 km 21.3 kWh 451.8 km (-13.1%) 22.8 kWh (+7%) Volvo C40 572 km 17.5 kWh 395 km (-30.9%) 21.1 kWh (+20.6%)