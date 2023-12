La Mazda MX-30 e-Skyactiv è la variante elettrica della SUV compatta giapponese: una crossover originale nelle forme (ha due piccole porte posteriori con apertura controvento) caratterizzata da una ridotta autonomia dovuta alla presenza di una batteria più piccola di quella delle concorrenti.

La Sport Utility nipponica a batterie è offerta in quattro allestimenti: Prime Line, Exclusive Line, Advantage e Makoto. Avete già letto il nostro articolo sui migliori siti per noleggiare un'auto o per trovare l'assicurazione online più economica?

Di seguito troverete tutti i dettagli della Mazda MX-30 e-Skyactiv: versioni, prezzi, rivali e chi più ne ha più ne metta.