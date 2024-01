Non fatevi ingannare dal nome diverso: la Mazda CX-70 è, in pratica, la versione a cinque posti della CX-90. La grande SUV ibrida giapponese a trazione integrale non arriverà mai in Europa: da noi vedremo presto la CX-80, la "sorella maggiore" della CX-60.

Di seguito troverete le foto e i dati della Mazda CX-70: tutto quello che c'è da sapere sulla crossover nipponica 4x4.