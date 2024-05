Debutta in Italia il marchio automobilistico cinese Forthing: modelli e prezzi

Tramite il distributore ufficiale TC8 Srl, debutta in Italia Forthing , il marchio automobilistico cinese che appartiene al Gruppo Dongfeng. Per la data di commercializzazione occorrerà attendere, tuttavia sono stati già ufficializzati i primi modelli previsti per l'Italia e che partiranno da un prezzo di 32.800 euro.

Per chi non conoscesse ancora Forthing, si tratta di un marchio che ha una capacità produttiva di oltre 500.000 veicoli all'anno. Come accennato all'inizio, appartiene al Gruppo Dongfeng Liuzhou Automobile Co. Ltd, una holding controllata di Dongfeng Automobile Group Co. Ltd, che negli ultimi 20 anni ha distribuito circa 2 milioni di veicoli.