Come vedere dove sono le colonnine elettriche di ricarica? Ecco la mappa per tutta Italia

L'acquisto di un'auto elettrica è legato a un nuovo tipo di ansia, quella da ricarica: ecco perché per una maggiore tranquillità i proprietari, o gli aspiranti tali, si chiedono dove trovare le colonnine di ricarica.

Ma come trovare una mappa per le colonnine di ricarica per auto elettriche, che siano gratis, in autostrada o vicino a me? Per fortuna, ci sono diversi siti e app, come la piattaforma ufficiale del MASE, la onnipresente Google Maps o anche molte altre.

Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici infatti non sono solo nei distributori come ti aspetteresti per le pompe di benzina, ma puoi trovarne anche nei parcheggi dei centri commerciali, lungo le strade e persino nei posti auto i supermercati o grandi negozi.

Scopri come trovarle, che siano a corrente continua o alternata, e potrai organizzare i tuoi spostamenti nel modo migliore.