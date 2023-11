Lucid Gravity: le foto e i dati

Di seguito troverete le foto e i dati della nuova Lucid Gravity : tutto quello che c'è da sapere sull'elegante crossover americana che dovremmo vedere in futuro anche sulle nostre strade.

La Lucid ha approfittato del Salone di Los Angeles 2023 per svelare la Gravity . Il secondo modello di sempre della Casa statunitense è una grande SUV elettrica a 7 posti che promette molto in termini di spazio, prestazioni e autonomia.

Indice

Lucid Gravity: le dimensioni

Il passo è di 3,04 metri (8 cm più dell'ammiraglia Air da cui deriva) mentre il bagagliaio ha una capienza che può arrivare a 3.171 litri in configurazione a due posti.

La Lucid Gravity è lunga 5,03 metri, larga 2 metri (come una Maxus Mifa 9 ) e alta 1,66 metri (come una Nissan Ariya ).

Lucid Gravity: design e aerodinamica

Nonostante gli ingombri esterni considerevoli e la grande superficie frontale i tecnici Lucid sono riusciti a ricavare un Cx molto basso per la categoria: 0,24.

Le forme sono sinuose e tondeggianti ma non mancano tocchi sportivi come i giganteschi cerchi in lega (da 20" a 23").