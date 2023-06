I supporti per smartphone da bici sono brutti. Non questo

Ormai usiamo i navigatori in ogni situazione (ecco i migliori gratuiti per Android): in auto, a piedi e, ovviamente, in bici. Ma mentre si pedala non è una buona idea prendere in mano il telefono e controllare se la direzione che stiamo prendendo sia quella giusta.

È fonte di distrazione e potenzialmente pericoloso, e per questo chi va spesso in giro sulle due ruote installa sul manubrio dei supporti per smartphone che consentono di avere sempre a portata di sguardo il proprio dispositivo.