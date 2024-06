Al netto di vecchie collaborazioni fra il vecchio continente e la Cina, sono ormai tantissimi i marchi cinesi che stanno arrivando nel nostro paese e il ritmo sembra essere aumentato molto di recente. Scopriamo quindi quali sono questi marchi, fra quelli già disponibili in Italia e fra quelli che arriveranno o potrebbero arrivare nei prossimi mesi e anni. Per i marchi che già commercializzano auto in Italia viene indicato anche il prezzo del modello più economico.

BYD

Questo è probabilmente uno dei brand di cui si è parlato di più e di cui si parlerà di più in Europa. BYD esiste dal 1995 come produttore di batterie e dopo 28 anni si è lanciata nel mondo della produzione di auto e ad oggi ha già un grande parco di prodotti molto ampio, che spaziano dalla auto compatta al SUV. Tutto completamente elettrico.

Grazie all'esperienza nel mondo della batterie l'azienda può offrire veicoli dalla notevole autonomia. Anche il design è estremamente curato e per molti BYD potrebbe essere, come concezione e ambizioni, la vera avversaria di Tesla. Veicolo più economico: BYD Dolphin - Da 33.000€

Leapmotor

Se avete sentito parlare di Leapmotor probabilmente è per le sue vicissitudini societarie. L'azienda nasce nel 2015 proprio per la realizzazione di veicoli elettrici ma è durante questo 2024 che l'azienda sta facendo parlare di noi nel nostro paese. Stellantis infatti, il gruppo che possiede tutto il gruppo FIAT fra gli altri, ha infatti acquisito il 20% della società. Questo gli permetterà di sfruttare la sua nuova piattaforma modulare per auto elettrica per la realizzazione di nuovi veicoli in collaborazione, ma anche di commercializzare presto le sue auto nel nostro paese. L'azienda deve ancora arrivare con i suoi concessionari nel nostro paese. A listino ha un modello T03 che sembra un mix fra una Fiat Panda e una Renault Twingo.

Aiways

Aiways è una società di auto elettriche cinesi nata nel 2017, fra gli altri da l'ex capo delle vendite di Volvo in Cina. Non vi negheremmo che rivediamo alcuni richiami alle famose auto (ex) europee. L'azienda al momento ha a listino un SUV elettrico chiamato U5 e più di recente ha lanciato U6, una versione sportiva coupé. L'azienda ha anche un centro di ricerca e sviluppo a Monaco di Baviera. Aiways ha già una decina di concessionari in Italia e sicuramente ne avrà di più nei prossimi mesi. Veicolo più economico: Aiways U5 - Da 46.000€

NIO / ALPS

NIO è un brand di auto elettriche nato nel 2016. In questa società hanno investito molti brand dell'ambito tecnologico come Tencent, Baidu e Lenovo. NIO si è fatta conoscere anche per le sue swap stations, ovvero delle stazioni di "ricarica" in cui la batteria viene sostituita "al volo" invece che ricaricata. La società ha moltissimi veicoli nel suo storico, tutti di fascia alta. Ad oggi in Europa è sbarcata solo in Norvegia ma sembra che potrebbe arrivare anche in Italia con il brand ALPS di fascia comunque alta, ma inferiore a NIO. Un po' quello che Toyota è per Lexus. Si vocifera anche di un terzo brand ancora più economico, ma si tratta appunto solo di voci.

Seres

Seres è un marchio di auto elettriche nato nel 2016. Da quel momento ha avuto una storia un po' più travagliata, che però prevede fra le altre cose la realizzazione di un centro di sviluppo e di realizzazione di auto elettriche specifiche per il mercato USA. Seres è anche l'azienda dietro all'auto di Huawei, realizzata in collaborazione fra i due marchi e venduta in Cina nei negozi del brand di telefonia. In Italia il brand è già sbarcato con il solo modello S3. Veicolo più economico: Seres S3 - Da 37.000€

Chery

Chery è uno dei big delle auto cinesi in patria. In Italia sta arrivando ufficialmente non con il suo marchio ma con quello di Omoda e JAECOO. I due brand offriranno principalmente SUV e crossover come Omoda 5, JAECOO 7 e JAECOO 8. Il marchio esiste dal 2007 ed è quindi più "storico" rispetto a molti altri di questa selezione. In Italia però Chery ha già avuto una certa influenza, visto che è l'azienda che ha fornito la base per la realizzazione delle DR1, DR2 e DR5 del marchio italiano DR.

MG

Ebbene sì, la storica MG inglese è tornata a circolare già da un po' nelle nostre strade con modelli elettrici e ibridi. Il marchio è stato acquisito nel 2007 dalla cinese SAIC Motor. Di tutti i marchi di cui vi parliamo in questo articolo è sicuramente quello di cui avrete già visto in circolazione più veicoli. Questo è anche perché la lineup di MG vede al suo interno veicoli decisamente più economici della media. MG3 per esempio costa meno di tantissime altre concorrenti. Veicolo più economico: MG3 - Da 19.000€

Maxus

Sempre di proprietà di SAIC Motor c'è anche Maxus, marchio che in Italia commercializza già da qualche tempo veicoli commerciali (e un pickup) totalmente elettrici. Una mossa molto interessante per riempire un vuoto lasciato dai vari produttori che si sono concentrati quasi del tutto sui veicoli per la mobilità privata. Veicolo più economico: eDeliver 3 - Da 45.000€

Link & Co

Un altro marchio che negli scorsi anni ha iniziato a vedersi molto per le strade italiane è Link & Co. Si tratta di un marchio sino-svedese nato nel 2016. Il colosso dietro Link & Co è Geely, che collabora con tanti altri marchi occidentali e che possiede anche il marchio Volvo, con cui questi veicoli hanno molto in comune. Questo brand è principalmente conosciuto per il suo modello in abbonamento "tutto incluso" con un pagamento mensile. Veicolo più economico: Link & Co 01 - Da 44.000€

Dongfeng

Dongfeng in patria è uno dei tre colossi di auto dell'azienda. In Europa l'azienda ha joint venture con marchi come Stellantis, Honda e Renault. 'azienda arriverà ufficialmente in Italia nel terzo trimestre del 2024 con il SUV premium Voyah Free, la monovolume Voyha Dream e il fuoristrada di lusso Mhero 1. In passato Dongfeng era comunque in qualche modo già entrata nel nostro mercato sempre grazie alla collaborazione con l'italiana DR (e la sua Tiger).

DFSK

Questo marchio cinese è nato dalla collaborazione tra i costruttori Dongfeng (di cui abbiamo appena parlato) e Chongqing Sokon nel 2003. Il marchio ha prodotto una serie di crossover e SUV, oltre che dei minivan a marchio Fengon. L'azienda era già stata distribuita in parte grazie alla collaborazione con Giotti Victoria, ma nel 2023 si è lanciata direttamente con il suo marchio tramite un importatore unico con tre modelli disponibili: Glory 500, Glory 580 e Glory IX5. Nel 2024 arriverà anche con Glory IX7 e E5 PHEV. Veicolo più economico: Glory 500 - Da 17.000€

Forthing

Da pochi giorni la stessa Dongfeng di cui vi abbiamo appena parlato sopra era in realtà già sbarcata nel nostro paese grazie al marchio Forthing. Le auto sono distribuite da qualche giorno in Italia partendo da tre veicoli: il SUV T5 (anche solo a benzina), il monovolume U-tour e il SUV elettrico Friday EV. Le auto strizzano tutte l'occhio a modelli già visti nel nostro paese. Veicolo più economico: Forthing T5 - Da 32.000€

FAW / Bestune

Potreste non aver mai sentito parlare di FAW, che sta per First Automobile Works, ma è comunque il più grande produttore di auto della Cina. Nel 2004 ha superato il milione di auto prodotte all'anno. Ad oggi non si conoscono i piani per l'espansione globale del marchio, ma è possibile che il sotto-brand Bestune possa essere quello utilizzato per sbarcare in Europa.

GAC

Si è parlato più volte in rete di come GAC potrebbe arrivare sul mercato europeo con i suoi marchi Lion e Trumpchi. Ad oggi non c'è ancora una data certa, ma è difficile pensare che uno dei colossi dell'auto cinesi non possa sbarcare nel vecchio continente, nel momento in cui la lineup dovesse essere adeguata al nostro mercato. GAC nella sua storia, che inizia negli anni 50 come costruttori di parti e negli anni 80 come costruttori di auto, ha collaborato con alcuni dei marchi più prestigiosi del pianeta come Peugeot, Honda, Isuzu, Toyota, Fiat e Alfa Romeo (la collaborazione con le italiane si è interrotta solo nel 2022).

Xpeng

Tra le aziende più arrembanti nel mercato dell'auto c'è sicuramente Xpeng, fondata da ex dirigenti GAC e con finanziatori dal mondo della tecnologia, come persone da Alibaba e il fondatore di Xiaomi. I suoi veicoli elettrici sono frutto di una visione molto moderna, quella dopotutto di un marchio nato solo nel 2014. È un'azienda dal piglio sicuramente più internazionale, tanto da avere una sede di sviluppo in California ed essere quotata alla borsa di New York. L'azienda ha detto esplicitamente che arriverà in Italia nel corso del 2024.

Il marchio di tecnologia e smartphone Xiaomi ha portato alla fiera della tecnologia di Barcellona inizio anno la sua SU7, una incredibile berlina elettrica che da subito ha catturato le attenzioni di tutto e che in patria ha riscosso un grande successo. Si sa che il marchio vorrà espandersi anche fuori dalla Cina nei prossimi anni, ma ad oggi non ci sono ancora piani precisi.