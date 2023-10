Indice

Lexus LF-ZC Concept: le dimensioni

La Lexus LF-ZC Concept è lunga 4,75 metri (come una Peugeot 508 ), larga 1,88 metri (come una Hyundai Ioniq 6 ) e alta 1,39 metri (come una Lexus RC).

Lexus LF-ZC Concept: il design esterno

Lexus LF-ZC Concept: gli interni

Lexus LF-ZC Concept: la tecnica

Lexus LF-ZC Concept: la tecnologia

L'abitacolo spazioso offre un accesso intuitivo e rapido ai comandi essenziali. Il nuovo software di interfaccia Arene OS consentirà inoltre di aggiornare progressivamente le funzioni per tenere il passo con l'evoluzione dei sistemi di sicurezza e di quelli multimediali.

Le funzioni sono concentrate su due pad a portata di mano del guidatore: quello di sinistra gestisce il cambio, i sistemi di sicurezza, gli Adas e la selezione della modalità di guida mentre quello di destra raggruppa l'audio, il climatizzatore, il telefono e tutti gli elementi relativi all'intelligenza artificiale.

Il sistema di riconoscimento vocale utilizzerà la tecnologia AI per fornire risposte rapide ai comandi e suggerimenti utili e flessibili. Grazie anche a funzioni di autoapprendimento, il sistema può suggerire percorsi e modalità di guida in linea con le preferenze del guidatore, in base alle sue abitudini quotidiane e al suo stato d'animo.

Non mancano inoltre uno strumento che proietta le informazioni sul parabrezza come un head-up display, gli specchietti laterali digitali che riducono al minimo gli spostamenti della testa del pilota per monitorare l'ambiente circostante e il monitor ultra-wide lato del passeggero anteriore che può essere usato come piattaforma per l'intrattenimento e altre applicazioni di mobilità.