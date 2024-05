La risposta di Stellantis alle auto elettriche cinesi? Arriverà questo autunno e sarà, ovviamente, cinese

Non sorprende quindi che Stellantis abbia applicato la massima attribuita a Giulio Cesare "Se non puoi sconfiggere il tuo nemico, fattelo amico". Il produttore di auto con sede ad Amsterdam ha infatti acquistato una partecipazione nel marchio cinese Leapmotor e proprio ieri ha annunciato l'arrivo in Italia e altri Paesi europei delle sue prime due vetture elettriche (sapete come ricaricare un'auto elettrica gratis ?).

I retroscena: la guerra dei prezzi tra Cina e resto del mondo

L'annuncio ha radici lontane. Da tempo Stellantis, come Ford e altri produttori occidentali, hanno esternato la propria preoccupazione per la guerra dei prezzi che BYD e i marchi cinesi possono lanciare per invadere il mercato globale con le proprie vetture elettriche.

Una guerra che sarebbe già persa in partenza, in mancanza di aiuti (leggasi dazi) che proteggano il nostro mercato.

Un esempio? BYD in Cina vende la sua popolarissima Dolphin all'equivalente di 15.000 euro, mentre la nuova Sea Lion 07, un SUV in grado di competere con Tesla Model Y, parte da 24.300 euro.

Prezzi inconcepibili per il nostro mercato, e per questo i Paesi occidentali hanno iniziato a pensare ad applicare dei dazi elevatissimi per i marchi asiatici. Mossa a cui BYD e soci hanno reagito a loro volta pensando di costruire fabbriche nel nostro continente (come sta facendo BYD in Ungheria), almeno per quanto riguarda l'assemblaggio delle vetture. Quel tanto che basta per superare lo scoglio dell'importazione.

Ecco quindi che Stellantis ha pensato a un'altra strategia: una partecipazione diretta in un marchio cinese.