Il casco rientra tra i dispositivi di sicurezza di un motociclista (esperto e non) insieme ai guanti e al paraschiena . A proposito del casco, esistono borse realizzate appositamente per proteggerlo da urti e cadute accidentali, e che ne facilitano la portabilità. In questa mini guida troverete le migliori borse per caschi disponibili su Amazon Italia , più qualche delucidazione circa il loro scopo e utilizzo. Inoltre, vi informiamo che qui trovate tutte le altre offerte relative al mondo della mobilità . Per altri prodotti tech in generale, non dimenticatevi della nostra categoria dedicata .

Cos'è una borsa per casco?

Perché acquistare una borsa per casco?

Se ci tenete alla vostra incolumità e a quella del vostro casco, dovete necessariamente acquistare una borsa per casco! Per quanto il casco sia di per sé un prodotto abbastanza semplice, il suo scopo non lo è affatto. È importante che il casco non venga danneggiato esternamente ma soprattutto internamente. Piccola parentesi, per chi non lo sapesse, i caschi all'interno sono fatti di polistirolo EPS, che può danneggiarsi tranquillamente in seguito a semplici urti o cadute (in tal caso, andrebbe a diminuire la sua capacità di assorbire energia in seguito ad impatti, risultando meno efficace). E poi, sempre meglio che portarsi il casco in mano o sotto braccio!