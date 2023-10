Di seguito troverete le dieci auto elettriche da più tempo sul mercato : 10 veicoli a "pile" in commercio da prima del Covid. L'elenco è composto soprattutto da modelli tedeschi e da mezzi appartenenti al segmento delle piccole , anche se non mancano proposte di altre categorie e altre nazioni. Scopriamole insieme.

Le auto elettriche sono un fenomeno relativamente recente: la maggior parte delle Case ha puntato solo negli ultimi anni sulle vetture a batterie ma ci sono altre aziende attive da più tempo che possono vantare modelli ipercollaudati nella propria gamma. Avete già letto il nostro articolo su cosa fare quando il GPS su Android Auto non funziona ? E quello sulle elettriche più economiche ?

Indice

Jaguar I-Pace

Una crossover a trazione integrale spinta da due motori in grado di generare una potenza totale di 400 CV.

La Jaguar I-Pace è una SUV media elettrica britannica nata nel 2018 in vendita a prezzi che partono da 96.400 euro.

Mercedes EQC

Ha la trazione integrale e monta due motori in grado di generare una potenza complessiva di 408 CV.

La Mercedes EQC è una SUV media elettrica tedesca nata nel 2019 in vendita a prezzi che partono da 76.445 euro.

Nissan Leaf

Opel Corsa-e

Nata nel 2019 e sottoposta a un restyling nel 2023, è offerta con due motori (136 o 156 CV) ed è in vendita a prezzi che partono da 36.500 euro.

Peugeot e-208

La piccola francese a emissioni zero, nata nel 2019, monta un motore da 136 CV ed è in vendita a prezzi che partono da 36.780 euro.

Renault Zoe

Disponibile con due motori (109 o 136 CV), è in vendita a prezzi che partono da 33.500 euro.

Smart EQ fortwo

È una "tutto dietro" ( motore da 82 CV e trazione posteriore ) in vendita a prezzi che partono da 28.577 euro.

Smart EQ fortwo cabrio

La "spider" a emissioni zero teutonica - nata nel 2017 e sottoposta a un restyling nel 2019 - è in vendita a prezzi che partono da 28.577 euro.

Tesla Model S

La Tesla Model S è un'ammiraglia elettrica statunitense a cinque porte a trazione integrale nata nel 2013 e sottoposta a numerosi restyling, l'ultimo nel 2021.

In vendita a prezzi che partono da 95.970 euro, è offerta in due versioni: "base" (due motori e 670 CV di potenza complessiva) e Plaid (tre motori per 1.020 CV di potenza totale).