Lancia Ypsilon 2024 si mostra senza veli, ma non come immaginate

Questi solitamente sono però caratterizzati da vetture camuffate , ovvero vetture riempite di adesivi per mimetizzarle e rendere invisibili la maggior parte dei dettagli di design. Questo permette alle case automobilistiche di provare su strada i nuovi modelli prima del loro lancio ufficiale, ma senza mostrare come saranno.

Le immagini che trovate in galleria sono molto particolari, visto che mostrano quella che sarebbe la nuova Lancia Ypsilon 2024 senza camuffamenti all'interno di un canale. Le foto sono state scattate in Francia, vicino lo stabilimento Peugeot di Sochaux, nei pressi di un canale nel quale sarebbe finita la nuova vettura di Lancia, ovviamente a causa di un incidente .

Questo è quanto stava avvenendo con il nuovo modello che sta preparando Lancia, ovvero la nuova Ypsilon 2024 . Peccato che è accaduto qualcosa di imprevisto e allora, fortunatamente per noi, abbiamo modo di vedere in anteprima come sarà la nuova vettura della casa torinese ormai di proprietà di Stellantis.

Le immagini ci mostrano come sarà la parte frontale, con un cofano meno inclinato e più squadrato rispetto alle generazioni precedenti del popolarissimo modello di Lancia. Anche il retro appare molto rinnovato rispetto al look che abbiamo conosciuto negli ultimi anni.

Stando agli ultimi rumor emersi in rete, la nuova Ypsilon 2024 dovrebbe condividere la meccanica con Peugeot 208 e Opel Corsa. Ci si aspetta quindi una versione mild hybrid (in due varianti con 101 e 136 CV) e una elettrica con 156 CV. La sua produzione dovrebbe essere realizzata in Spagna, con un lancio previsto per la metà del 2024.

Qui sotto trovate anche una galleria di immagini che mostrano la vettura camuffata e alcuni dettagli degli interni.