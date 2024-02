Lancia svela il suo futuro elettrico: ecco la nuova Ypsilon

Lancia ha appena svelato in maniera praticamente ufficiale il suo futuro elettrico. Stiamo parlando della nuova Lancia Ypsilon elettrica, la vettura che è stata appena mostrato sul sito ufficiale della casa automobilistica.

La nuova vettura si chiama Ypsilon Limited Edition Cassina, questo perché si tratta di un modello realizzato in edizione limitata per celebrare il marchio. Nello specifico, verranno realizzati solo 1906 vetture di Ypsilon Limited Edition Cassina, proprio per celebrare l'anno di fondazione di Lancia.