L'app della concorrenza per salvare (urgentemente) la vostra ebike Vanmoof

Le bici elettriche dell'olandese Vanmoof sono fra le più apprezzate in assoluto. Eppure dopo l'interruzione della vendita in Italia di qualche giorno fa sembra che l'azienda possa smettere di operare completamente. Una pessima notizia per il mercato delle ebike e soprattutto per chi possiede uno di questi "gioielli".

Se l'azienda ha problemi finanziari e sembra aver già chiuso in anticipo i suoi negozi (nei paesi dove ne aveva) la cosa potrebbe diventare ancora più complicata nel momento in cui la possibile bancarotta potrebbe far spegnere i server dell'azienda. Come per molte delle tecnologie connesse moderne, queste dipendono in buona parte dal funzionamento dei server cloud dell'azienda. Il sistema di sblocco di queste bici infatti garantisce un sistema di sicurezza avanzato che permette di impedire lo sblocco da parte dei malintenzionati e anche di aiutare nel ritrovamento in caso di furto. Eppure questo potrebbe ritorcesi sui proprietari nel momento in cui i server dovessero spegnersi.

A venire in soccorso di questi utenti è Cowboy, un'azienda diretta concorrente, che ha rilasciato un'app chiamata Bikey (per iOS, mentre per Android è in arrivo) che permette agli utenti di loggarsi con i dati Vanmoof e non solo controllare la bici ma anche scaricare la propria chiave in locale sul proprio smartphone. Permettendo in futuro di controllare la propria bici, e quindi anche sbloccarla, anche senza la necessità di accedere ai server dell'azienda.

Vi consigliamo di non perdere altro tempo e di trovare rapidamente un iPhone perché se le voci fossero vere Vanmoof potrebbe aver problemi a rimanere aperta già nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore.