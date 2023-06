Kia EV9 è pronta a conquistare l'Europa

Kia EV9 è una delle auto elettriche più chiacchierate e attese degli ultimi tempi. Le linee squadrate e l'aspetto imponente non fanno nulla per nascondere le ambizioni della casa coreana di compiere un deciso salto evolutivo, anche dal punto di vista tecnologico. Ora Kia, dopo aver diffuso varie indicazioni nei mesi scorsi, annuncia finalmente le caratteristiche della vettura, che è attesa in Italia per ottobre. Autonomia fino a 541 km, guida autonoma di livello 3 (per ora solo in Germania) e ricarica bidirezionale sono le specifiche di spicco, andiamo a scoprirle tutte.

Dal punto di vista del design, sappiamo già tutto. Kia EV9 nasce sulla piattaforma della attuale EV6 ma arriva a misurare ben 5,01 metri di lunghezza, 1,98 metri di larghezza e 1,75 metri di altezza. Il passo di 3,10 metri e il fondo piatto permettono di sfruttare a dovere l'ampio spazio a disposizione, con la possibilità di ospitare fino a 7 posti (nella configurazione con 3 passeggeri per la terza fila, ma è disponibile anche per 2) e, nella versione GT-line, i sedili della seconda fila possono girarsi nel senso contrario alla direzione di marcia per creare un vero e proprio salottino con quelli della terza.

Due le versioni disponibili, una con motore da 203 CV a trazione posteriore e una a trazione integrale con due motori da 384 CV complessivi. Autonomia nella media, con una batteria da 99,8 kWh che promette 541 km massimi, ma Kia punta tutto sulla versatilità. La ricarica rapida a 800 V consente di ottenere in 15 minuti 239 o 219 km di autonomia (motore singolo e doppio rispettivamente), ed è inoltre bidirezionale, con la possibilità di ricaricare una bicicletta e addirittura un appartamento. All'interno, com'era da aspettarsi, tanta tecnologia. I due schermi uniti da 12,3 pollici ciascuno abbracciano gran parte della plancia, mentre la novità più importante sarà l'introduzione della guida autonoma di livello 3, per il momento solo in Germania in quanto unico Paese ad aver introdotto una legislazione in tal senso. Questo consentirà al guidatore di lasciare il volante in alcune situazioni, con il veicolo in grado di gestire traffico e manovre di emergenza.