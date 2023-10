Kia EV6, la tecnologia sigla per sigla

La Kia EV6 - SUV media elettrica coreana disponibile a trazione posteriore o integrale - ha conquistato la critica: nel 2022 si è aggiudicata (prima volta per una vettura asiatica non giapponese) il prestigioso riconoscimento di Auto dell'Anno. Avete già letto il nostro articolo sulle auto elettriche più economiche? E la nostra sezione sui veicoli EV?

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della filante crossover di Seul.

ABS

L'ABS (Anti-lock Braking System) evita il bloccaggio delle ruote durante la frenata.

ASD

L'ASD (acronimo di Active Sound Design) permette di scegliere diversi suoni a seconda dello stile preferito.s

AWD

La sigla AWD identifica le Kia EV6 a trazione integrale dotate di due motori.

BCA

Il sistema BCA (acronimo di Blind-Spot Collision-Avoidance Assist) monitora l'angolo cieco e corregge la traiettoria.

BVM

Il sistema BVM (acronimo di Blind-Spot View Monitor) permette a chi guida di avere due occhi virtuali in più eliminando di fatto i punti ciechi a sinistra e a destra.

DAW

Il sistema DAW (acronimo di Driver Attention Warning) rileva la stanchezza del conducente.

EPB

EPB (acronimo di Electric Parking Brake) non è altro che il freno di stazionamento elettronico.

ESC

L'ESC (acronimo di Electronic Stability Control) non è altro che il controllo di stabilità.

FCA

Il sistema FCA (acronimo di Forward Collision-Avoidance Assist) è un assistente alla frenata di emergenza.

HAC

Il sistema HAC (acronimo di Hill-start Assist Control) non è altro che l'assistente per le partenze in salita.

HBA

HBA (acronimo di High Beam Assist) è il sistema di regolazione automatica dei fari abbaglianti.

HDA

L'HDA (acronimo di Highway Driving Assist) è un sistema di guida autonoma in autostrada.

HDA2

Il sistema HDA2 (acronimo di Highway Driving Assist 2) è sviluppato appositamente per le strade ad alto scorrimento e mantiene la vettura al centro della carreggiata, controllando la distanza dall'auto che precede. Non solo: legge la segnaletica verticale suggerendo l'adeguamento del cruise control al limite di velocità in vigore e supporta il guidatore nei cambi di corsia scansionando lo spazio intorno all'auto e spostandola tra una corsia e l'altra al semplice azionamento dell'indicatore di direzione.

Head-up Display

L'head-up display è in grado di proiettare le informazioni di guida relative ai sistemi di assistenza, di navigazione o i messaggi di avviso direttamente nel campo visivo del conducente.

ICCB

L'ICCB (acronimo di In Cable Control Box) è un sistema di protezione per i cavi di ricarica d'emergenza.

ISLA

Il sistema ISLA (acronimo di Intelligent Speed Limit Assist) adegua la velocità della vettura ai limiti.

Isofix

Gli attacchi Isofix servono ad ancorare i seggiolini per bambini ai sedili.

Kia Connect

Kia Connect permette di comunicare con la vettura e di controllare le funzioni principali del veicolo, come il livello della batteria e la chiusura delle porte.

LFA

Il sistema LFA (Lane Following Assist) è un sistema di guida autonoma di livello 2.s

LKA

L'LKA (acronimo di Lane Keeping Assist) è un sistema di avviso e correzione superamento della carreggiata.

MCBA

Il sistema MCBA (acronimo di Multi-Collision Brake Assist) frena automaticamente la vettura in caso di collisione.

PCA

Il PCA (acronimo di Parking Collision-Avoidance Assist) è un sistema di anti-collisione per il parcheggio.

RCCA

Il sistema RCCA (acronimo di Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist) quando si esce in retromarcia da un parcheggio o da una strada secondaria riconosce la presenza di eventuali veicoli sulla traiettoria e applica automaticamente i freni per evitare una collisione.

RSOA

L'RSOA (acronimo di Rear Seat Occupant Alert) è un sistema di sicurezza antiabbandono.

RSPA

L'RSPA (acronimo di Remote Smart Parking Assist) consente al guidatore di azionare il parcheggio automatico dall'esterno dell'auto. Con questa funzionalità è possibile controllare la maggior parte delle manovre di parcheggio, sia in perpendicolare che in parallelo.

RWD

La sigla RWD identifica le Kia EV6 a trazione posteriore dotate di un solo motore.

SCC

Lo Smart Cruise Control (SCC) è un cruise control adattivo.

SEA

Il sistema SEA (Safe Exit Assist) impedisce l'apertura delle porte posteriori qualora il veicolo rilevi un pericolo in avvicinamento da dietro, come un ciclista o un altro veicolo che sopraggiunge.

Shift by Wire

Sulle trasmissioni dotate della tecnologia Shift by Wire il selettore del cambio trasmette elettronicamente la marcia impostata senza collegamenti meccanici.

Smart key

La smart key consente di aprire la portiera e avviare l'auto con la semplice pressione di un pulsante.

Start button

Lo start button è il pulsante di accensione.

Supervision cluster

Il Supervision cluster è il cruscotto interamente digitale.

SVM

L'SVM (acronimo di Surround View Monitor) è la telecamera 360°.

TPMS

Il TPMS (acronimo di Tyre Pressure Monitoring System) è un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

V2L

La funzione V2L (acronimo di Vehicle-to-load) è in grado di fornire energia a dispositivi esterni.

Wireless phone charger

Il Wireless phone charger è il caricatore wireless per smartphone.