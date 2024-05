Kia EV3, la risposta coreana alla Jeep Avenger elettrica

Indice

Kia EV3: le dimensioni

La Kia EV3 è lunga 4,30 metri (come una Suzuki S-Cross ), larga 1,85 metri (come una Nissan Ariya ) e alta 1,56 metri (come una BMW iX2). Il passo è di 2,68 metri.

Kia EV3: il design esterno

L'allestimento sportiveggiante GT-line della Kia EV3 si distingue per il rivestimento anteriore inferiore a contrasto e per le ampie aree nere.

Kia EV3: gli interni

L'abitacolo può ospitare comodamente cinque persone e presenta un'elegante consolle centrale che offre un tavolino scorrevole e un'area portaoggetti. Nella zona sottostante è possibile riporre bevande, snack e piccoli zaini.

Non mancano sedili ribaltabili in modalità relax e rivestimenti ecologici. Qualche esempio? Il cruscotto e i pannelli porta sono in un tessuto ottenuto dal riciclo e ci sono numerosi elementi in PET tra cui i braccioli delle portiere, i tappetini e la cappelliera del bagagliaio.

Il bagagliaio della Kia EV3 ha una capienza di 460 litri (a cui vanno aggiunti i 25 del vano anteriore): il piano è regolabile su due livelli e ci sono oltre 1,40 metri di spazio in altezza.