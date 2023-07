Kia e-Soul, la tecnologia sigla per sigla

La Kia e-Soul sta per andare in pensione ma resta un'auto da non sottovalutare. La piccola SUV elettrica coreana offre infatti spazio e tecnologia a un prezzo interessante (avete visto l'articolo sulle auto elettriche economiche?). Il tutto senza dimenticare l'autonomia lunga: qui un articolo su come funzionano le colonnine.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti i dispositivi tecnologici dell'ecologica "baby" crossover asiatica.