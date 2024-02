Una crossover dal look rude offerta in cinque allestimenti : Longitude , Limited , Business Plus, Trailhawk e Upland Cross.

Indice

Jeep Renegade: le versioni

Jeep Renegade: le dimensioni

Jeep Renegade: i motori

Jeep Renegade: tecnologia e aiuti alla guida

La Jeep Renegade è carente di aiuti alla guida: tutte hanno il sistema che avvisa in caso di uscita dalla corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e l'assistente per le partenze in salita ma per avere l'utile frenata automatica bisogna per forza passare all'allestimento Limited.

Per quanto riguarda la tecnologia la connettività Android Auto/Apple Carplay è di serie su tutte: il sistema di infotainment si gestisce attraverso uno schermo di 7" sulla "base" Longitude e di 8,4" sulle altre.