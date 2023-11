Jeep Avenger BEV, la tecnologia sigla per sigla

La Jeep Avenger BEV, variante elettrica della piccola SUV statunitense, è una "baby" crossover (solo 4,08 metri di lunghezza) ricca di tecnologia. Avete già letto il nostro articolo su come funziona Autohero? E quello su come noleggiare auto e bici con amiGO?

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della Sport Utility americana.

Blind Spot Monitoring

Il Blind Spot Monitoring è il monitoraggio dell'angolo cieco.

Hill descent control

L'Hill descent control è un sistema di controllo della velocità in discesa.

Keyless Enter-N-Go

Il sistema Keyless Enter-N-Go sblocca automaticamente le portiere del veicolo sfiorando le maniglie anteriori o del portellone posteriore a condizione che la chiave si trovi in prossimità dell'auto. È inoltre possibile accendere e avviare il motore con il pulsante di avviamento non appena la chiave si trova all'interno dell'abitacolo.

Keyless Go

Grazie a Keyless Go basta tenere la chiave in tasca per avviare la propria Jeep: è sufficiente premere il pulsante Start/Stop tenendo premuto il freno.

Selec-Terrain

Il Selec-Terrain è un selettore che consente di ottimizzare il controllo della trasmissione e dei freni in particolari condizioni di guida.

Traffic jam assist

Il Traffic jam assist unisce le funzionalità del cruise control adattivo con quell del centraggio di corsia.

Uconnect

Uconnect è il sistema multimediale Jeep.

Uconnect Box

Uconnect Box è una box telematica che consente di sfruttare i servizi di connettività Uconnect Services.

Uconnect Services

La sigla Uconnect Services identifica i servizi di connettività Jeep.