Le auto elettriche cinesi stanno per invadere l'Europa, ma Italia e Francia hanno un piano

Le auto elettriche fanno gola a molti, ma i costi elevati e le difficoltà di ricarica ne limitano la diffusione (anche se a ben guardare non è proprio vero).

La soluzione, per quanto riguarda almeno il primo punto, potrebbe venire dalla Cina (e da dove, se no?), il maggiore mercato al mondo per questo tipo di veicoli e che sta aggredendo il nostro Continente con numerosi modelli dal prezzo inferiore a quello delle controparti occidentali. Ma a Italia e Francia questo non sta bene, e stanno pensando di disincentivarne l'acquisto non permettendo l'accesso agli incentivi.

Sciovinismo, concorrenza sleale o pratica legale? Per capirlo, facciamo un passo indietro. I maggiori Paesi europei offrono incentivi per l'acquisto di veicoli a batteria, che in Italia si quantificano in 5.000 euro con rottamazione e 3.000 euro senza rottamazione (più gli incentivi regionali come l'esenzione dal bollo). In Francia le cifre sono leggermente superiori, in quanto partono da 5.000 euro e arrivano a 7.000 euro.

Per accedere a questi incentivi, il veicolo deve ovviamente rispettare un limite di emissioni di CO2 e avere un prezzo finale sotto una certa cifra (in Italia 42.700 euro).

Come abbiamo detto, la Cina non solo è il maggiore mercato di auto elettriche, ma anche di gran lunga il produttore più importante, e le stime riportano come le vetture asiatiche costino mediamente il 20% in meno rispetto alla concorrenza. Non solo, ma negli ultimi mesi i produttori più importanti hanno lanciato una campagna molto aggressiva verso l'Europa, come potete vedere dal grafico qui sotto che mostra l'aumento nell'esportazione dalla Cina di veicoli a batteria.