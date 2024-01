Anche gli incentivi auto 2024 lo confermano: gli italiani non sono convinti delle EV

Il Governo, tramite il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per il 2024 ha stanziato 570 milioni di euro per gli incentivi auto. Tuttavia, una parte di questo fondo si sta esaurendo rapidamente, soprattutto quello destinato all'acquisto di auto che vanno a benzina, diesel, Gpl e metano e che rientrano nella fascia di emissioni 61-135 g/km di CO2.

In particolare, la disponibilità residua è pari a quasi 53 milioni di euro. Di conseguenza le risorse rimanenti potranno soddisfare ulteriori 26.000 automobilisti che, rottamando la propria auto inquinante, potranno ottenere un bonus di rottamazione pari a 2.000 euro. Il fondo riservato all'acquisto di un'auto ibrida plug-in, invece, non è stato quasi toccato. Sono disponibili, infatti, oltre 230 milioni di euro (il fondo iniziale era pari a 232,75 milioni di euro). Ancora tanti, dunque, gli automobilisti che potranno ancora ricevere lo sconto (compreso tra 2.000 e 4.000 euro).