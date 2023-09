Hyundai Pay: pagare il parcheggio direttamente dall'auto diventa realtà

Interessante novità lanciata da Hyundai: la casa automobilistica sudcoreana, infatti, ha ufficializzato Hyundai Pay, il nuovo sistema di pagamento in-vehicle. In particolare, l'azienda ha stretto una partnership con Parkopedia al fine di semplificare il pagamento del parcheggio. Difatti, gli automobilisti americani potranno prenotare e pagare la sosta in oltre 6.000 località e tutto ciò direttamente dall'infotainment del proprio veicolo.

Passando ai dettagli della funzionalità, Hyundai Pay utilizzerà un sistema di tokenizzazione al fine di assicurare la massima sicurezza agli automobilisti. Tra l'altro, il sistema utilizzerà l'app di servizi connessi Blue Link Plus di Hyundai che viene impiegato anche per connettere le auto a dispositivi smart, come smartwatch o smart speaker. Il primo modello ad integrare questa tecnologia sarà la Hyundai Kona 2024, che sarà disponibile nei concessionari statunitensi a partire dall'autunno 2023. Tuttavia, tramite un aggiornamento del modello o via aggiornamenti OTA, beneficeranno di questa novità ulteriori nove modelli.