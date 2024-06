Hyundai sta per lanciare novità in Europa: nuova elettrica low cost e IONIQ EV

Hyundai Inster EV

Questa è la nuova vettura elettrica low cost di casa Hyundai. Si tratta di una vettura che deriva dal modello denominato CASPER, commercializzato in Corea del Sud con motore termico.

Partiamo subito con l'aspetto più interessante, ovvero il prezzo di lancio. Si partirebbe infatti da circa 25.000 euro per questo modello. L'autonomia dichiarata con una singola carica completa corrisponde a circa 255 km.

Non vengono menzionate altre caratteristiche particolari, così come non sembra esserci il supporto per la ricarica rapida.