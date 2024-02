Hyundai pronta a lanciare un nuovo ed economico mini-SUV elettrico

Hyundai sta preparando un mini-SUV elettrico entry-level noto come Casper, che dovrebbe costare circa 20.000 euro e che entrerà in produzione nel mese di luglio: l'obiettivo è sfidare la concorrenza rappresentata da Dacia Spring e Citroën ë-C3. Tra l'altro, in Francia, la Casper potrebbe beneficiare di incentivi per auto elettriche, spingendo il prezzo ben al di sotto di 18.000 euro.

Inoltre, Automotive News Europe ha riferito che il Casper EV sarà prodotto nella fabbrica di Gwangju in Corea del Sud, dove sarà prodotto insieme alla variante ICE (che non arriverà in Europa). Passando alle performance, l'auto dovrebbe garantire 200/300 km di autonomia grazie alla batteria al litio ferro fosfato. Per quanto riguarda le dimensioni, la versione ICE è lunga solo 3,60 metri, mentre quella EV dovrebbe essere più lunga, circa 200-250 mm in più rispetto alla versione coreana.