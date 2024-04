Hyundai Kona, la tecnologia sigla per sigla

La Hyundai Kona, arrivata alla seconda generazione, è una SUV compatta coreana moderna nel design e nella tecnologia.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della crossover asiatica.

48V

La sigla 48V identifica le Hyundai Kona mild hybrid benzina.

A.B.S.

L'A.B.S. (Anti-lock Braking System) evita il bloccaggio delle ruote durante la frenata.

B.C.A.

Il sistema B.C.A. (acronimo di Blind-Spot Collision-Avoidance Assist) monitora l'angolo cieco e corregge la traiettoria.

B.V.M.

Il sistema B.V.M. (acronimo di Blind-Spot View Monitor) permette a chi guida di avere due occhi virtuali in più eliminando di fatto i punti ciechi a sinistra e a destra.

Cluster Supervision

Il Cluster Supervision è il cruscotto digitale.

D.A.W.

Il sistema D.A.W. (acronimo di Driver Attention Warning) rileva la stanchezza del conducente.

DCT

Il DCT (Dual Clutch Transmission) è il cambio automatico a doppia frizione.

Drive Mode Select

Il Drive Mode Select è un sistema che permette di scegliere tra diverse modalità di guida.

E.S.P.

L'E.S.P. è il controllo di stabilità.

F.C.A. 1.5

L'F.C.A. 1.5 è un sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni, cicli e junction turning protection.

H.A.C.

Il sistema H.A.C. (acronimo di Hill-start Assist Control) non è altro che l'assistente per le partenze in salita.

H.B.A.

H.B.A. (acronimo di High Beam Assist) è il sistema di regolazione automatica dei fari abbaglianti.

H.D.A.

L'H.D.A. (acronimo di Highway Driving Assist) Hyundai è un sistema di guida autonoma in autostrada.

HEV

La sigla HEV è usata per identificare le Hyundai Kona full hybrid benzina.

I.C.C.

L'I.C.C. (In Cabin Camera) utilizza una telecamera per analizzare il volto del conducente e, se rilevata sonnolenza o disattenzione, può avvisarlo o intervenire, a seconda della situazione.

I.S.L.A.

Il sistema I.S.L.A. (acronimo di Intelligent Speed Limit Assist) adegua la velocità della vettura ai limiti.

junction turning protection

La funzione junction turning protection può frenare per prevenire potenziali incidenti con auto in avvicinamento quando si svolta a sinistra a un incrocio.

L.F.A.

Il sistema L.F.A. (Lane Following Assist) è una guida autonoma di livello 2.

P.C.A. R

Il sistema P.C.A. R (Parking Collision Avoidance Assist - Rear) innesta automaticamente il freno quando il sistema rileva un rischio nei parcheggi in retromarcia.

R.C.C.A.

Il sistema R.C.C.A. (acronimo di Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist) quando si esce in retromarcia da un parcheggio o da una strada secondaria riconosce la presenza di eventuali veicoli sulla traiettoria e applica automaticamente i freni per evitare una collisione.

Remote Smart Parking Assist

Con il Remote Smart Parking Assist la vettura si parcheggia da sola: utilizzando i pulsanti della Smart Key dall'esterno si può spostare il veicolo avanti e indietro.

R.O.A.

Il R.O.A. (acronimo di Rear Occupant Alert) ricorda al guidatore di controllare se ci sono bambini o animali sui sedili posteriori.

S.E.W.

Il S.E.W. (Safe Exit Warning) avverte quando un veicolo si avvicina dal lato posteriore mentre si scende dal veicolo.

Smart Cruise Control

Lo Smart Cruise Control mantiene la distanza dal veicolo che precede viaggiando alla velocità impostata dal conducente.

Smart key

La smart key consente di aprire la portiera e avviare l'auto con la semplice pressione di un pulsante.

Start button

Lo start button è il pulsante di accensione.

S.V.M.

Il sistema S.V.M. (Surround View Monitor) è la telecamera 360°.

TFT

TFT (acronimo di Thin Film Transistor) è una tecnologia applicata ai display LCD: i cristalli liquidi non vengono polarizzati tramite scariche dall'esterno del pannello ma attraverso transistor che operano direttamente sul punto necessario.

T.P.M.S.

Il T.P.M.S.

(acronimo di Tyre Pressure Monitoring System) è un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.