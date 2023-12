L'ecologica crossover asiatica è offerta in due allestimenti : X Line e X Class Special Edition.

Indice

Hyundai Kona Electric: le versioni

Hyundai Kona Electric: le dimensioni

Hyundai Kona Electric: i motori

La Hyundai Kona Electric è disponibile in due varianti di potenza:

Hyundai Kona Electric: batterie e autonomie

La Hyundai Kona Electric 48.4 kWh monta una batteria da 48 kWh che garantisce un' autonomia di 377 km. 506 km per la variante 65.4 kWh con un accumulatore da 65 kWh.

Hyundai Kona Electric: tecnologia e aiuti alla guida

Tutte le Hyundai Kona Electric hanno il cruise control adattivo, la frenata automatica con riconoscimento pedoni e ciclisti e il mantenimento di corsia.

La variante con la batteria più grande aggiunge, tra le altre cose, la frenata automatica in retromarcia e la telecamera 360°.

Per quanto riguarda la tecnologia segnaliamo il sistema di infotainment aggiornabile Over-the-Air gestibile attraverso un touchscreen da 12,3". Non manca inoltre il caricatore wireless per smartphone.