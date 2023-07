Hyundai Ioniq 5 N: le foto e i dati

Hyundai ha svelato oggi al Festival of Speed di Goodwood la Ioniq 5 N: la variante sportiva della SUV media elettrica coreana a trazione integrale promette di essere una delle auto a emissioni zero più divertenti mai costruite.

Indice

Hyundai Ioniq 5 N: il design

La N si distingue esteticamente dalle altre Hyundai Ioniq 5 per i dettagli neri e per le proporzioni modificate: più bassa di 2 cm, più larga di 5 cm nella parte inferiore per ospitare pneumatici più larghi (Pirelli P-Zero 275/35 R21) e più lunga di 8 cm. Davanti spiccano la fascia N Mask che collega i fanali, i deflettori attivi e lo spoiler nella parte inferiore del paraurti mentre dietro troviamo un prominente spoiler ad ala e l'estrattore pronunciato. Dentro la Hyundai Ioniq 5 N troviamo il volante impreziosito dal logo N e da tanti pulsanti per selezionare la modalità di guida desiderata, i sedili ribassati di 2 cm con rinforzi e la console centrale ottimizzata per la guida in pista e con appoggi per le ginocchia.

Hyundai Ioniq 5 N: motori e prestazioni

I due motori elettrici della Hyundai Ioniq 5 N (anteriore da 238 CV, posteriore da 412 CV) generano una potenza totale che può arrivare fino a 650 CV con l'N Grin Boost attivato. Senza questa funzione il valore scende a 609 CV (226 CV davanti e 383 dietro). Propulsori che consentono alla crossover sportiva asiatica di raggiungere una velocità massima di 260 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi. Il pulsante N Grin Boost permette di massimizzare l'accelerazione con un incremento di potenza di dieci secondi e il sistema N Launch Control consente tre diversi livelli di trazione per una partenza più veloce possibile. Prima della guida il conducente della Hyundai Ioniq 5 N può utilizzare la funzione "N Battery Pre-conditioning" che porta le celle della batteria alla temperatura più efficiente in termini di potenza scegliendo tra la modalità di guida "Drag" (per un breve output a piena potenza) e "Track" (temperatura più bassa possibile per un maggior numero di giri).

Hyundai Ioniq 5 N: tecnologia e piacere di guida

La Hyundai Ioniq 5 N presenta rinforzi alla scocca e al telaio che garantiscono una maggiore rigidità torsionale. Ultimi, ma non meno importanti, i cerchi in lega da 21" forgiati e lo sterzo più diretto. Anche l'elettronica è di grande aiuto nel regalare un'esperienza di guida simile a quella di un'auto termica: la funzione N e-shift simula i cambi di marcia di una trasmissione automatica di un motore a benzina controllando l'erogazione della coppia e "fingendo" lo stacco tra una marcia e l'altra. La funzione N Race della Hyundai Ioniq 5 N consente di scegliere se dare la priorità a "Endurance" (aumenta l'autonomia in pista, limitando la potenza di picco con un più lento aumento della temperatura) o "Sprint" (dà la priorità alla potenza e fornisce picchi più brevi di massima energia). L'N Pedal è una funzione software progettata per ottenere inserimenti in curva istantanei e una maggiore sensibilità dell'acceleratore. Il sistema dà la priorità alla velocità in curva rispetto all'efficienza energetica e attraverso la forza frenante si crea un trasferimento di peso aggressivo. Il sistema di frenata N Brake Regen, specifico per la Hyundai Ioniq 5 N, offre fino a un massimo di 0,6 G in decelerazione solo attraverso la frenata rigenerativa (che rimane inserita per un massimo di 0,2 G in caso di attivazione dell'ABS). Ce n'è anche per gli amanti del drifting: N Drift Optimizer aiuta a mantenere l'angolo di derapata e la funzione integrata Torque Kick Drift permette al guidatore di simulare l'attacco rapido della frizione dei veicoli termici a trazione posteriore per gli scenari di guida che richiedono un ingresso più rapido in derapata. Il tutto impreziosito dall'N Torque Distribution, che offre una distribuzione della coppia anteriore e posteriore regolabile su 11 livelli. Il sistema N Active Sound+ incorpora invece un sistema di 10 altoparlanti (otto interni e due esterni) che offre tre temi sonori distinti: "Ignition" ricorda il suono dei motori 2.0 turbo a benzina della gamma N, "Evolution" offre un sound ispirato a quello della concept RN22e mentre "Supersonic" si ispira ai jet da combattimento bimotore. Ma non è tutto: il dispositivo N Road Sense consiglia automaticamente l'attivazione della modalità N quando vengono rilevati cartelli stradali che segnalano percorsi tortuosi.

Hyundai Ioniq 5 N: la batteria