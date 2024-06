Hyundai i30, la tecnologia sigla per sigla

La Hyundai i30, arrivata alla terza generazione, è una compatta coreana ricca di tecnologia nonostante l'età avanzata (è stata presentata otto anni fa).

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della "segmento C" asiatica.

48V

La sigla 48V identifica le Hyundai i30 mild hybrid benzina.

A.B.S.

L'A.B.S. (Anti-lock Braking System) evita il bloccaggio delle ruote durante la frenata.

Bluelink

Bluelink racchiude i servizi di connettività Hyundai.

D.A.W.

Il sistema D.A.W. (acronimo di Driver Attention Warning) rileva la stanchezza del conducente.

DCT

Il DCT (Dual Clutch Transmission) è il cambio automatico a doppia frizione.

Drive mode select

Il Drive mode select è un sistema che permette di scegliere tra diverse modalità di guida.

E.S.P.

L'E.S.P. è il controllo di stabilità.

eCall

L'eCall è il sistema di chiamata di emergenza.

F.C.A.

Il sistema F.C.A. (acronimo di Forward Collision-Avoidance Assist) è un assistente alla frenata di emergenza.

F.C.A.-JX

Il sistema F.C.A.-JX è un assistente alla frenata di emergenza appositamente calibrato per aiutare a prevenire le collisioni frontali quando si svolta a sinistra negli incroci.

H.A.C.

Il sistema H.A.C. (acronimo di Hill-start Assist Control) non è altro che l'assistente per le partenze in salita.

H.B.A.

H.B.A. (acronimo di High Beam Assist) è il sistema di regolazione automatica dei fari abbaglianti.

I.S.G.

I.S.G. (acronimo di Idle Stop and Go) è il sistema start/stop Hyundai.

I.S.L.A.

Il sistema I.S.L.A. (acronimo di Intelligent Speed Limit Assist) adegua la velocità della vettura ai limiti.

Isofix

Gli attacchi Isofix servono ad ancorare i seggiolini per bambini ai sedili.

L.F.A.

Il sistema L.F.A. (Lane Following Assist) è una guida autonoma di livello 2.

R.O.A.

Il R.O.A. (acronimo di Rear Occupant Alert) ricorda al guidatore di controllare se ci sono bambini o animali sui sedili posteriori.

Smart cruise control

Lo Smart cruise control mantiene la distanza dal veicolo che precede viaggiando alla velocità impostata dal conducente.

Smart key

La smart key consente di aprire la portiera e avviare l'auto con la semplice pressione di un pulsante.

Start button

Lo start button è il pulsante di accensione.

T-GDI

La sigla T-GDI identifica i motori turbo mild hybrid benzina della Hyundai i30.

T.P.M.S.

Il T.P.M.S. (acronimo di Tyre Pressure Monitoring System) è un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

TFT

TFT (acronimo di Thin Film Transistor) è una tecnologia applicata ai display LCD: i cristalli liquidi non vengono polarizzati tramite scariche dall'esterno del pannello ma attraverso transistor che operano direttamente sul punto necessario.