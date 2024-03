Hyundai i30: cosa è cambiato con il restyling 2024

Indice

Hyundai i30 restyling 2024: le modifiche al design esterno

Le modifiche stilistiche apportate alla Hyundai i30 in occasione del secondo restyling del 2024 hanno riguardato i paraurti, il motivo della griglia del radiatore, gli alloggiamenti dei fendinebbia e i cerchi in lega.

Hyundai i30 restyling 2024: le modifiche agli interni

Hyundai i30 restyling 2024: tecnologia e sicurezza

Tra le novità tecnologiche introdotte sulla Hyundai i30 con il restyling 2024 troviamo un display LCD a colori da 4,2", tre prese USB-C, aggiornamenti delle mappe Over-the-Air e, tra gli optional, il cruscotto digitale da 10,25".

La dotazione di aiuti alla guida può essere integrata con la frenata automatica attiva anche nelle svolte a sinistra agli incroci e con la guida semiautonoma di livello 2. Ultimo, ma non meno importante, il Rear Occupant Alert: quando il conducente sta per uscire segnala di controllare i sedili posteriori per far sì che nulla venga dimenticato in auto.